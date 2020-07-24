في القدس، في يبوس،لا ينام الزمن - جواد بولس

2020/07/24 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس في القدس، في يبوس لا ينام الزمننفّذت قوات الأمن الاسرائيلي صباح يوم الاربعاء الفائت حملة تفتيش "لمركز يبوس الثقافي" الكائن في القدس الشرقية؛ وذلك بعد ان اقتحمت في موعد سابق من ذلك الصباح بيت مديرته، رانيا الياس، واعتقلوها برفقة زوجها، سهيل خوري، أحد مؤسسي المركز الأوائل ومدير المعهد الوطني للموسيقى في المدينة.



ولقد افرجت الشرطة عنهما بعد فترة تحقيق دامت أثنتي عشرة ساعة، تمحورت، حسب ادعاء النا ......





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