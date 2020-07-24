المصير الأسود ينتظرنا ما لم نسقط سياسة حكوماتنا المأجورة! - مشعل يسار

2020/07/24 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار ما كانت كذبة كورونا لتسري بسرعة البرق لولا هذه الحكومات البرجوازية المأجورة العميلة لمنظمة الصحة العالمية وأربابها الغيتسيين الصهايين هواة الجوائح كصيغة جديدة من صيغ الحروب.



فالحرب التقليدية أدركوا أنها مكلفة ولم تعد تنفع.



لذا لجأوا إلى الحرب الهجينة: مزيج من التخويف الفيروسي والإعلامي الغوبلزي وشراء الحكومات في كل أصقاع الأرض.



حكومتنا لم تنجُ من الشراء كغيرها على ما يبدو، وإلا:لماذا كل هذا ال ......





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