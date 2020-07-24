اندلاع حريق داخل احد المعامل وسط النجف

2020/07/24 | 01:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ النجف

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل احد المعامل وسط محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقاً اندلع في احد المعامل في منطقة حي عدن وسط مدينة النجف"، مبيناً أن "فرق الاطفاء وصلت الى موقع الحادث بقيادة عقيد رشيد ثابت مدير الدفاع المدني في النجف، بمشاركة سبعة فرق اطفاء".

واوضح أنه "تم محاصرة النيران دون الامتداد الى المعامل المجاورة"، مشيراً الى أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقيه لمعرفة اسباب الحادث".

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