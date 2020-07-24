2020/07/24 | 01:36 - المصدر: روسيا اليوم
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: العراق يبتز الكويت) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: العراق يبتز الكويت) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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