العراق...سقوط طائرة مسيرة في ناحية الصينية

2020/07/24 | 01:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، يوم الجمعة، بسقوط طائرة مسيرة في ناحية الصينية شمال محافظة صلاح الدين....

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