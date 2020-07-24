ضوابط البحث العلمي - محمد الداهي

2020/07/24 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الداهي توطئةنعرض فيما يلي بعض الضوابط والقواعد العلمية التي تعتمد في جمع معطيات الأطروحة وتحريرها وإيداعها في مركز دراسات الدكتوراه.



وتحرص الهيئات العلمية في أرجاء المعمورة على استيفاء الأطروحة الشروط العلمية المنشودة، التي تعتبر من مقومات تقدم البلدان، وتحسين مراتب جامعاتها عالميا، وتوفير الأجواء المناسبة للجدة و الابتكار.



وأي بحث لا يحترم القواعد المعتمدة والمتعارف عليها أو ينعت بسرقة جهود الآخرين ......





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