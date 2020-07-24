الصحة العراقية تصدر بيانا جديدا حول الادوية المخصصة لعلاج كورونا!

2020/07/24 | 07:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية،ان جميع الادوية المخصصة لعلاج كورونا تصرف مجانا.

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