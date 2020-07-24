اعتقال 20  عاملا أجنبيا في بغداد

2020/07/24 | 07:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شؤون الإقامة العراقية، عن اعتقال 20 عاملا أجنبيا في العاصمة بغداد.

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