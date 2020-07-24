اقليم كوردستان يسجل 11 وفاة و254 اصابة بكورونا خلال يومين

2020/07/24 | 07:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلت نسبة الاصابات في اقليم كوردستان مؤخرا

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