رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير الخارجية الفنلندي

2020/07/24 | 07:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني وبيكا هافيستو

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