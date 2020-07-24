2020/07/24 | 08:19 - المصدر: قناة العالم
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: ايران تدعم ذي قار بـ20 طن من الأوكسجين ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: ايران تدعم ذي قار بـ20 طن من الأوكسجين ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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