الطيران السوري: طيران تابع للتحالف الدولي اعترض الطائرة الإيرانية

2020/07/24 | 08:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر بالطيران المدني السوري أن طيراناً يعتقد أنه تابع للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اعترض طائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية بمنطقة التنف، ما اضطر الطيار لخفض مستوى الطيران بشكل حاد أدى لوقوع إصابات طفيفة بين الركاب.وأضافت المصادر لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن “الطائرة الإيرانية كانت قادمة من العاصمة الإيرانية طهران في طريقها …

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