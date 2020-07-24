صحيفة: العراق يبتز الكويت سياسيا

2020/07/24 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..قالت صحيفة “القبس” الكويتية، إنها حصلت على عدد من المراسلات والمحاضر الرسمية التي أظهرت تعرض الكويت لابتزاز سياسي من قبل بغداد.وأشارت إلى أن بغداد ابتزت الكويت من أجل الحصول على مساعدات مالية نقدية، أو على شكل استثمارات لمساعدة الحكومة العراقية في الأزمة الاقتصادية الطاحنة نتيجة انهيار أسعار النفط، التي تفاقمت أكثر مع […]

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