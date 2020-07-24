ماذا يعني اشغال العراق المراكز الأخيرة في قوائم المؤشرات الدولية ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/07/24 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في ظل نظام عالمي بات يعتمد في تصنيف دول العالم على المؤشرات ( التصنيفات ) الدولية التي تقوم بتقييم وضع كل بلد وفق معايير محددة وفي مختلف شؤون البلدان .



وتصدر عن التقييم تقاريرها السنوية من قبل المنظمات الدولية المختصة التي قامت بعملية المسح .وفي هذه المؤشرات يأتي العراق دائما في ذيل القائمة لتلك المؤشرات الدولية.منذ التغيير في 2003 وخلال سبعة عشر عاما تحول العراق الى بلد ينهشه الفساد الكبير ......





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