2020/07/24 | 09:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين من أن الآثار الاقتصادية المدمرة لفيروس كورونا قد تتسبب بموجات هجرة جديدة حالما يتم فتح الحدود بين الدول.وأعرب تشاباغين في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” عن قلقه الشديد بشأن الآثار الثانوية للوباء.وأضاف خلال المقابلة التي أجريت بمقر الاتحاد في جنيف في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصليب الأحمر يحذر من موجة هجرة جديدة “هائلة” بسبب كورونا وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصليب الأحمر يحذر من موجة هجرة جديدة “هائلة” بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصليب الأحمر يحذر من موجة هجرة جديدة “هائلة” بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).