النفط تعلن ضبط اوكار لتهريب المشتقات في واسط وبابل

2020/07/24 | 09:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت هيأة التفتيش لشركة توزيع المنتجات النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط، عن ضبط اوكار لتهريب المنتجات النفطية في محافظتي واسط وبابل “.وقالت الهيأة في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي تلقته /المعلومة/، انه “تم ضبط اوكار لتهريب المشتقات النفطية ، مبينة ان الضبط تم بالتعاون المشترك بين الامن الوطني وهياة التفتيش الفرات الاوسط […]

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