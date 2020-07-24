شاهد رغم ارتفاع الحرارة امطار وبرد في العراق

2020/07/24 | 09:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو لتساقط ثلوج رافقتها أمطار غزيرة في مدينة عراقية، سجلت خلال الساعات والأيام الماضية ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة تفوق نصف درجة غليان الماء في موجة حر شديد تشهدها البلاد.وهطلت أمطار غزيرة وحبات ثلج كبيرة “حالوب” على مناطق من محافظة البصرة الواقعة في أقصى جنوب العراق، في ظاهرة […]

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