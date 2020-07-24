الديوان الملكي السعودي يعلن عن حالة وفاة جديدة

2020/07/24 | 09:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الخميس 23 يوليو/تموز، عن حالة وفاة جديدة.وأشارت وكالة الأنباء السعودية “واس” إلى أن الديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأميرة، مضاوي بنت عبد الله بن محمد بن جلوي آل سعود.وذكر الديوان الملكي السعودي أنه سيتم دفن الأميرة السعودية المتوفاة اليوم الخميس في مدينة الرياض.وكان الديوان […]

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