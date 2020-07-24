الناطق باسم القائد العام يعلن تحرير الناشطة الألمانية المختطفة في بغداد

2020/07/24 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، تحرير الناشطة الألمانية، هيلا ميفيس.

وقال اللواء رسول في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس".

وكان مصدر أمني قد أفاد، مساء الاثنين الماضي، باختطاف ناشطة ألمانية، على كورنيش نهر دجلة في وسط بغداد، على بعد أمتار من مركز "تركيب" الداعم للفنانين الشباب الذي تعمل فيه.

وأوضح المصدر أن "هيلا مويس خطفت من قبل مجهولين يستقلون سيارتين، واحدة من نوع بيك آب، خلال تجولها على دراجة هوائية في شارع أبو نواس الممتد على طول نهر دجلة إلى حي الكرادة في وسط بغداد".

وأمس الخميس، أصدرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، بياناً بشأن اختطاف الناشطة الألمانية ’’هيلا ميوس’’ في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تتابع باهتمامٍ بالغٍ قضية اختطاف صديقة العراق، والعراقيين الناشطة الثقافية الألمانية هيلا ميوس التي اختطفتها جهة مجهولة قرب منزلها في منطقة الكرادة ببغداد".

وأضافت أنَّ "الوزارة تجري اتصالاتٍ مكثفةً مع الجهات المعنية بالأمر، وتدعو إلى بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الناشطة العاشقة لبغداد، والتي عُرفت بمواقفها المساندة لعودة الحياة الثقافية، والفنية إلى عافيتها".

وتابع البيان، أن "الوزارة ترى أنَّ مثل هذه الحوادث تقوض الجهود الكبيرة التي يقدمها صناع الحياة في هذا البلد، والتضحيات الكبيرة التي بذلها مقاتلونا الأبطال في الدفاع عن الإنسانية ضد الإرهاب فضلاً عن أنها تشوه الصورة الجميلة المعروفة عن الإنسان العراقي بكرمه وعطائه، خاصةً وأن هيلا ميوس كانت جسراً بين المثقفين العراقيين ومثقفي العالم".

وناشدت الوزارة بحسب بيانها "كل من له علاقة بهذه القضية أن يستجيب لصوت الإنسانية النابض، ويكون عوناً للخيرين من أبناء هذا الشعب في عودة الحرية لصديقة الثقافة العراقية هيلا ميوس".

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