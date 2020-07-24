تطورات الحالة الصحية لملك السعودية وأمير الكويت

2020/07/24 | 09:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أسبوع واحد، خضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لعملية جراحية لاستئصال المرارة، كما خضع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لعملية جراحية لكن لم يتم الكشف عن تفاصيلها.وأعلن الديوان الملكي السعودي، الخميس، أن الملك سلمان، البالغ من العمر 84 عاما،خضع لعملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح وسيمضي “بعض الوقت” في […]

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