اصابة ١٢ شخصا بمشاجرة في كربلاء

2020/07/24 | 09:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء ..أصيب ١٢ شخصا بينهم ٣ في حالة خطيرة بمشاجرة بالات الجارحة في قضاء عين التمر (٨٠ كيلو متر) غرب مركز مدينة كربلاء.وقال قائممقام عين التمر رائد المشهداني لـ/المعلومة/، ان “مشاجرة بين أشخاص من عشيرتين تطورت لسحب الآلات الجارحة اصيب على اثرها ١٢ شخصا من الطرفين ٣ منهم بحالة حرجة”.واضاف المشهداني ان […]

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