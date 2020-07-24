لحظة نقل أمير الكويت للطائرة – فيديو

2020/07/24 | 09:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون على “تويتر” فيديو يوثق لحظة نقل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في سيارة إسعاف من إحدى المستشفيات إلى طائرة مجهزة طبيا لتقله إلى الولايات المتحدة.وغادر أمير الكويت، فجر اليوم الخميس متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، إن أمير الكويت أجرى […]

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