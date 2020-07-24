القوات العراقية تحرر الناشطة الالمانية هيلا ميفيس

2020/07/24 | 09:31 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، صباح الجمعة، تحرر الناشطة الالمانية هيلا...

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