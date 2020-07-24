الكويت تعلن إقامة صلاة ‎عيد الأضحى في جميع المساجد والمصليات الخارجية

2020/07/24 | 09:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء الكويتي على إقامة صلاة‎ عيد الأضحى، في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها‎ وزارة الأوقاف.وأضاف بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس عقب الاجتماع الأسبوعي، أنه تم تعديل مواعيد الحظر الجزئي اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل من الساعة 9 مساء حتى الساعة 3 فجراً، على أن يتم مراجعة القرار …

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