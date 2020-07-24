بهدف قاتل.. اودينيزي يؤجل افراح يوفنتوس بلقب الكالتشيو

2020/07/24 | 09:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أجل فريق أودينيزي الإيطالي صاحب الترتيب المتواضع، تتويج يوفنتوس بلقبه التاسع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعد أن أسقطه بنتيجة 2-1، إثر هدف سجله فوفانا في آخر دقائق المباراة .وكان يوفنتوس بحاجة للفوز لضمان اللقب، قبل 3 جولات على النهاية، وتقدم عبر تسديدة من مسافة بعيدة للمدافع ماتيس […]

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