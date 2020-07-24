جنوب إفريقيا تغلق المدارس مع تجاوز عدد حالات كورونا الـ 400 ألف

2020/07/24 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إغلاق المدارس العامة في البلاد لمدة 4 أسابيع مع تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا الـ 400 ألف شخص.وأكد رامافوزا في خطاب له، اليوم الخميس، على أهمية الحيلولة دون تحول المدارس إلى مواقع لانتشار فيروس كورونا في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الإصابات بوتائر هي من […]

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