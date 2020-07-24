أدلة تثبت وجود الإنسان في جبال أتابويركا بإسبانيا منذ 1.2 مليون عام

2020/07/24 | 09:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت أدلة تم العثور عليها للمرة الأولى وجود بشر على جبال أتابويركا (شمال إسبانيا) في نطاق زمني يتراوح بين 500 ألف و600 ألف عام، وهو ما لم يكن عليه أي دليل حتى الآن، مما يؤكد التواجد المستمر للبشر في المنطقة بدون انقطاع لأكثر من 1.2 مليون عام.وكان اكتشاف قطعتين من الكوارتز مفتاحاً لفهم تسلسل …

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