أول مشاهد من المريخ بدقة (4 كي) – فيديو

2020/07/24 | 09:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام فريق من الناشطين العاملين في مجال المونتاج بترقية الصور ومشاهد الفيديو الملتقطة من قبل مركبات “ناسا” الفضائية لكوكب المريخ وتحويلها إلى فيديو بدقة “4 كي”.حول الفريق البريطاني “ElderFox” آلاف الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة لكوكب المريخ وعالجوها بهدف الحصول على دقة عالية ووضوح كبير وقدموها للمشاهد.ونجح الفريق بإنشاء فيديو عالي الدقة بصيقة […]

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