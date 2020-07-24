الصحة العالمية ترد على اهانة بومبيو

2020/07/24 | 10:02 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنّ تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك ...

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