رمضان قديروف يعلن فرض عقوبات على بومبيو

2020/07/24 | 10:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عن سحب دعوته لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لزيارة الشيشان وفرض عقوبات عليه.وقال قديروف خلال اجتماع مع المسؤولين في الجمهورية وعلى طريقته الخاصة في الدعابة، يوم الخميس: “دعوت السيد بومبيو للزيارة.والآن أقول بحضور الجميع أن ذلك ليس من حقي.كفاية، ألغي الدعوة وأعلن عن إدراجه على […]

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