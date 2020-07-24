سـِحْـرٌ بابـلـيٌ أو هوروسكوب.. - حكمت الحاج

2020/07/24 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج سـِحْـرٌ بابـلـيٌ (أو: هوروسكوب) قصيدة الشاعر الإنكليزي تيد هيوز ترجمها حكمت الحاجأنتَ أردتَ أن ترى طالعكَ فكانت النجوم حراساً لساحة سجنك الخلفيةعلى خارطة البروج أمامكحيث الكواكب تتمتم ببقاياقوة العزم من لغاتها البابليةمثل عظمات المشعوذينومبطلي السحر المدعينلقد كنت على حق في خوفكمن صوت العظام وهي تزمجر وتصيح، وكم يمكن للأذن أن تسمع بوضوحٍ همسَ العظام ......





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