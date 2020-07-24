تحذيرات من انفجار الشارع العراقي نتيجة قمع الحكومة لمطالب المحاضرين وأصحاب الأجور اليومية

2020/07/24 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر المحلل السياسي صباح الطائي، من انفجار الشارع العراقي ضد الحكومة نتيجة استمرارها بقمع التظاهرات والوقوف ضد المطالب المشروعة، لافتا الى ان المحاضرين المجانيين يطالبون بحقوقهم ويواجهون بالقوة والعنف في بغداد والمحافظات.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “العديد من الشرائح مازالت تعاني الظلم والتهميش رغم ارتفاع أسعار النفط وتعافي السوق وبدء الازمة المالية […]

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