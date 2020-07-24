2020/07/24 | 10:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تحريرها.. استمرار التحقيقات القضائية الخاصة باختطاف الناشطة الالمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/24 | 10:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تحريرها.. استمرار التحقيقات القضائية الخاصة باختطاف الناشطة الالمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تحريرها.. استمرار التحقيقات القضائية الخاصة باختطاف الناشطة الالمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).