2020/07/24 | 10:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شباب من ميسان ينحرون ذبائح واعدادها كوجبات غذاء للمصابين بفيروس كورونا والكوادر الصحية في ردهات العزل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/24 | 10:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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