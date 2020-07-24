ماذا ارادت المقاتلات الامريكية من الطائرة الايرانية؟

2020/07/24 | 10:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة لا تترجم ولا تفسر سوى بعبارة الارهاب الجوي، اعترضت مقاتلات أميركية طائرة ركاب مدنية إيرانية في الأجواء السورية وروعت ركابها المدنيين وعرضت حي...

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