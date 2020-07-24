تحرير الناشطة الالمانية المختطفة في العراق

2020/07/24 | 10:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الجمعة، ان القوات الامنية حررت الناشطة الالمانية هيلا ميفيس....

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