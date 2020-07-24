الصحة العالمية تدعو العالم إلى التعامل بمسؤولية مع كورونا

2020/07/24 | 10:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه يتعين على الناس أن يدركوا تماماً أن أعمالهم اليومية لها تأثير على مسار جائحة فيروس كوروناء، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة في أنحاء العالم إلى أكثر من 15 مليون حالة.وقال مدير المنظمة في مؤتمر صحفي بجنيف: “نطلب من الجميع أن يتعاملوا مع القرارات بشأن أين …

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