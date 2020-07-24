دراسة: الصلع لدى الرجال قد يجعلهم أكثر عرضة لدخول المستشفى بسبب “كوفيد-19”!

2020/07/24 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..زعم باحثون من جامعة “وست فرجينيا” أن الرجال الصلعاء أكثر عرضة بنسبة 40٪ لدخول المستشفى عند إصابتهم بفيروس كورونا، ما أثار جدلا كبيرا حول عدم وجود أدلة كافية تدعم الادعاء.وفي دراسة جديدة، حلل الباحثون بيانات من 2000 رجل بريطاني من البنك الحيوي البريطاني – مجموعة بيانات ضخمة من 500 ألف شخص، جُمعت […]

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