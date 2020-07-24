التخطيط تعتزم منح سبع رخص استثمارية بمجال الطرق

2020/07/24 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير التخطيط خالد بتال، الجمعة، عزم وزارته المضي في منح سبع رخص استثمارية بمجال الطرق بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة.

وقال بتال في تصريح لوسائل اعلام حكومية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اجتماعا عقد مع لجنة الخدمات النيابية ووزارة الإعمار وهيئة الاستثمار لمناقشة أمور عدة منها، منح سبع رخص استثمارية في مجال الطرق، الذي يعد أمرا جديدا وتعاونا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى حلول وأفكار جديدة".

وأضاف، "طرحنا خلال الاجتماع فكرة عرض الفرص الاستثمارية بمجال الطرق، بدورها ستحقق نقلة نوعية في سياسة الدولة"، مشيرا إلى أن "وزارة الإعمار والإسكان تتولى على عاتقها الجوانب الفنية أما هيئة الاستثمار فتأخذ على عاتقها الأمور التعاقدية والجوانب التنسيقية".

وأكد بتال أن "الوزارة تعمل على حصر المشاريع وإيجاد البدائل لتمويلها كطرحها فرصا استثمارية أو إنجاز بعضها من خلال القروض أو عن طريق الموازنة العامة".

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