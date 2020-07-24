تركيا تستعد لأول صلاة جمعة في “آيا صوفيا”

2020/07/24 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد والي مدينة اسطنبول، علي يرليقايا، الخميس، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإقامة أول صلاة جمعة في مسجد “آيا صوفيا” غدا، بعد 86 عاما من تحويله إلى متحف.وقال في تصريح صحفي: “المسجد المذكور يعد أحد أروع المزارات الدينية في العالم”.وأشار يرليقايا، أن “آيا صوفيا، الذي يعد رمزا لفتح إسطنبول، سيفتتح […]

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