2020/07/24 | 10:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المواطنون في ميسان يلجأون إلى السباحة في الانهار مع أطفالهم، لتخفيف إحساسهم بالحر في قيض الصيف، وإنقطاعات التيار الكهربائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/24 | 10:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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