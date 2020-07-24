2020/07/24 | 10:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب حادثة اغتصاب.. حكم بالسجن بمدد متفاوتة للاجئين بينهم عراقيون في المانيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/24 | 10:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب حادثة اغتصاب.. حكم بالسجن بمدد متفاوتة للاجئين بينهم عراقيون في المانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب حادثة اغتصاب.. حكم بالسجن بمدد متفاوتة للاجئين بينهم عراقيون في المانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).