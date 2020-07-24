القضاء العراقي يعلن تفاصيل مقتضبة عن تحرير المختطفة الألمانية

2020/07/24 | 10:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، صباح الجمعة، أن عملية تحرير المختطفة الألمانية تم بإشراف محكمة تحقيق الرصافة في بغداد.وذكر بيان مقتضب للمجلس تلقته "كلكامش برس"، أن عملية التحرير تمت فجر يوم ٢٤ تموز ٢٠٢٠ والتحقيق جار بخصوص تلك الجريمة وسوف تعلن نتائجه حين اكتمال الاجراءات التحقيقية.وفي وقت سابق من اليوم، اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، تحرر الناشطة الالمانية هيلا ميفيس التي اخُتطفت على يد مجهولين في بغداد.واختطف مجهولون مساء الإثنين الماضي ٢٠ من تموز الجاري.المواطنة الألمانية هيلا ميفيس -والتي تعمل في مجال الثقافة والفنون بالعراق- في شارع أبو نؤاس.وبحسب اللواء سعد معن المتحدث للداخلية العراقية، فقد شكلت الوزارة أيضًا طاقمًا خاصًا من خبراء المخابرات والإجرام للتحقيق في القضية.

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