العراق يتحدث عن بيع نفطه بعلاوة سعرية ويؤكد: اتفاق أوبك رفع الأسعار

2020/07/24 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن حقيقة بيع النفط العراقي لشهري تموز وآب بعلاوة سعرية عن نفوط ال...





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