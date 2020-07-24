البلداوي: الجانب الأميركي خالف المواثيق الدولية باستهدافه قادة النصر

2020/07/24 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان الجانب الأميركي خالف جميع المواثيق الدولية والاتفاقيات المبرمة مع العراق باستهدافه قادة النصر على الإرهاب أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، لافتا الى ان الحكومة العراقية يجب ان تكون اول المطالبين بالقصاص من الجناة.وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “حكومة العراق يجب ان تكون اول المطالبين […]

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