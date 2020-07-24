استكشاف حفرة “الموز الأخضر” الغامضة قبالة الساحل

2020/07/24 | 11:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تقوم رحلة استكشافية قبالة ساحل فلوريدا باستكشاف حفرة غامضة تمتد على عمق 425 قدما تحت قاع المحيط.وفي الشهر المقبل، ستقوم الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) باستكشاف الصدع، وهو حفرة تحت الماء يشار إليها باسم “الثقب الأزرق”، لأول مرة.وما تزال محتويات الثقوب الزرقاء غامضة إلى حد ما، وكذلك تواترها […]

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