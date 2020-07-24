2020/07/24 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم
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تُواصل الصحف الموالية لبرشلونة، التشكيك في أحقية تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، خصوص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فضيحة مدوية وراء تتويج ريال مدريد بالليغا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
تُواصل الصحف الموالية لبرشلونة، التشكيك في أحقية تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، خصوص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فضيحة مدوية وراء تتويج ريال مدريد بالليغا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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