الحشد الشعبي يكلف قائداً جديداً لعملياته في نينوى

2020/07/24 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

كلفت رئاسة هيأة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، خضير المطروحي قائداً جديداً لعمليات الحشد في مدينة الم...





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