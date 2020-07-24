تعيين مدير جديد بالوكالة لمرور ديالى

2020/07/24 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلن قائممقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، عبدالله التميمي، الجمعة، تعيين مدير جديد بالوكالة لمديرية مرور المحافظة.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "وزارة الداخلية قررت تعيين العميد عطا الطائي مدير لمديرية مرور ديالى بالوكالة بعد ايام على نقل المدير السابق اللواء محمد محمود التميمي الى مقر الوزارة بناء على قرار رسمي بعد مرور 12 سنة على تبوءه المنصب".

واضاف التميمي،ان "الطائي من الضباط المعروفين في مديرية مرور ديالى" مؤكدا بان "التغيرات تاتي في اطار ستراتيجية وزارة الداخلية".

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بغداد اليوم-نينوى

كلفت رئاسة هيأة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، خضير المطروحي قائداً جديداً لعمليات الحشد في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وذكر المطروحي في منشور عبر "فيس بوك"، أن "توجيهات من رئاسة الوزراء، وهيأة الحشد الشعبي المقر

بغداد اليوم-السليمانية

أصدرت إدارة مطار السليمانية الدولي، اليوم الجمعة، إيضاحا حول بدء الرحلات الجوية من وإلى المطار، فيما أشارت إلى أن المطار سيستقبل الرحلات للشركات التي تقدم طلباً إلى سلطة الطيران المدني العراقية.

وقال طاهر عبد الله،

بغداد اليوم-بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، حالة الطقس في مختلف مناطق العراق، فيما أشارت إلى أن سبع محافظات تسجل اليوم درجة حرارة بلغت 50 مئوية بينها العاصمة بغداد.

وذكرت الهيأة في جدول توضيحي تلقته (بغداد اليوم)،

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