الديوانية تسجل ٧١ اصابة جديدة بكورونا و٧٢ حالة شفاء

2020/07/24 | 11:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرة صحة محافظة الديوانية لمياء الحسناوي، الجمعة، عن تسجيل ٧١ اصابة جديدة بكورونا و٧٢ حالة شفاء....

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